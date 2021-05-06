TSYD Adana Şubesinde yönetime üç yeni isim

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde gerçekleşen toplantının ardından görev bölümü de yapıldı. Buna göre aş başkanlıklara Tevfik Dinçkalmış ve İrfan İşisağ, yönetim kurulu sekreterliğine Adnan Kulak, mali işler sorumluluğuna Mehmet Tarık Akçan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Eren Bozkurt ile Murat Karaman getirildi.

TSYD Adana Şube Başkanı A.Kurtul Çakın, geride kalan görev sürelerinde önceki üç yılda olduğu gibi yine birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Çakın, Balıkesirspor maçında stat girişinde yaşanan olaylara ilgili de açıklamada bulunarak, “Yapılan görüşmeler neticesinde olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atıldı. Sağduyuyla hareket edip sorunların çözümü için yetkililerle bir kez daha görüşeceğiz. Unutulmamalıdır ki; müsabakalar için yapılan akreditasyonlarda tek yetkili kurum Türkiye Spor Yazarları Derneği'dir. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin akredite etmediği hiçbir kişi müsabakalara giremez” dedi.