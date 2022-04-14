İhlas Haber Ajansı

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TSYD ailesi iftarda buluştu

Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Adana Şubesi, üyeleri, spor çalışanları ve spor paydaşları ile iftar yemeğinde buluştu.


TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde verilen iftar yemeğine rekor sayıda davetli katıldı. Şube başkanı Kerim Hoşfikirer, bu tür etkinliklerin TSYD çatısı altında bütünleşmeyi sağladığını belirtirken, tüm katılımcılara teşekkür etti.


Yaklaşık 110 kişinin katıldığı iftar yemeğinin duasını Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim görevlisi Doç.Dr. Zeki Uyanık yaparken, TSYD ailesinin çok geniş bir kitleye yayıldığını ve her zaman sporun dostu olduğunu belirtti.

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