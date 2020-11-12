İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSYD depremzedelerin yanında

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, İzmir’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasından elde edilen ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere TSYD İzmir Şubesi’ne gönderdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, İzmir'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasından elde edilen ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere TSYD İzmir Şubesi'ne gönderdi.


10 gün süren kampanya süresince dernek müdürlüğüne teslim edilen mont, çocuk ayakkabıları, eşofman takımları, çocuk hijyen setleri ile çocuk oyuncakları kolilere konularak Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi aracılığıyla Bayraklı Belediyesi'ne teslim edilmek üzere gönderildi.


TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yardım kampanyasına destek sunan üyelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.