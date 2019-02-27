TSYD ile Büyükşehir Belediyesi'nden maraton ödülleri

'su düzenlenen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun gerek tanıtımı ve gerekse de maratonun topluma duyurulması noktasında, ‘En iyi haber', ‘En iyi fotoğraf' ve ‘En iyi sayfa düzeni' dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TSYD Adana Şubesi'nin organize ettiği geceye Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Basın-Yayın ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD üyesi gazeteciler katıldı.

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akyürek, Avrupa Atletizm Federasyonu'nun takviminde yer alan Adana Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na rekor sayıda katılım gerçekleştiğini söyledi. Akyürek, Adana spor basınının da böylesi önemli bir etkinliği en iyi şekilde sayfalarına yansıttığı ifade etti. 9 ülkeden 2 bin 150 sporcu ve 100 bine yakın Adanalının katıldığı maratonun kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün bu tür etkinliklere büyük önem verdiğini belirten Akyürek, katkılarından dolayı Adana spor basınına da teşekkür etti.

Akyürek, Uluslararası Yarı Maratonun Adana'nın ülke dışında ismini duyuran önemli bir sportif etkinlik olduğunun altını çizerek, “Bu etkinliği başarıyla gerçekleştiren başkanımız ve ekibini huzurlarınızda kutluyor, tebrik ediyorum. Adana'daki basın dünyası gerek görsel, gerek yazılı ve gerekse de sosyal medyada oldukça başarılı. İtiraf etmeliyim ki; sportif anlamda daha başarılı. Neden? Çünkü gerçekten sporun içinde, spora sporcu gözüyle bakan, sportif olayları sadece duyurmak için değil sporu cazip kılmak, gençleri spora teşvik etmek amacıyla bir süre yayınlar yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Buradan Adana spor basınını kutluyor, ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın da, maraton sonrası gerek yaygın ve gerekse de yerel basında yer alan eserlerin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından 11 isme ödül verilmesi kararlaştırıldığını kaydetti.

Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutladıklarını söyleyerek, “Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye de bugüne kadar derneğimize gösterdiği sıcak yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyor, seçim çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Plaketleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, as başkanlar Hasan Hüseyin Türk, Bora Erdem, mali sekreter Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu sekreteri Hakan Köker ile yönetim kurulu üyeleri Ergun Kara ile İrfan İşisağ sundu. Ödüllerin verilmesinin ardından açık havada mangal partisi düzenlendi.

Dereceye giren isimler şöyle:

TRT Çukurova Bölge Haber Müdürlüğü'nden Memiş Akçam, Demirören Haber Ajansı'ndan Can Çelik ve Nuri Pir, Hürriyet Gazetesi'nden Erhan Zereyak, Çukurova Türk Gazetesi'nden Mustafa Boz, Çukurova Press Gazetesi'nden Mehmet Önal, Günaydın Adana Gazetesi'nden Hüseyin Sungur, 5 Ocak Gazetesi'nden Sefa Saygıdeğer, Çukurova Metropol Gazetesi'nden Şahin Çoban ve Soner Kan, İlkhaber Gazetesi'nden Emre Ekici ödül alan isimler oldu.