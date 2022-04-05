TSYD'de görev bölümü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde görev bölümü yapıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulunda göreve seçilen Oğuz Kerim Hoşfikirer başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu, dün yaptığı toplantının ardından görev bölümünü gerçekleştirdi.

TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılan toplantıda Hoşfikirer başkanlığındaki yönetimde Abdullah Engin Kanber ile Adnan Poyraz Asbaşkan, Akif Özdemir Şube Sekreteri, Şehmus Baysal Sayman olarak görev alırken, Hakan Köker ile Doğan Gülbasar üye olarak yer aldı.

TSYD Adana Şube yeni Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer, hedeflerinin TSYD bayrağını zirveye taşımak olduğunu belirtirken, “TSYD Ailesi olarak bir bütünüz. Birlik beraberlik içerisinde TSYD'yi daha iyi yerlere getirmenin mücadelesini vereceğiz. Cumartesi yapılan seçimlerde üyelerimiz bizleri göreve getirdi. Bu görevi en iyi şekilde yapmak için tüm çabamızı harcayacağız. Ben değil biz olarak hep birlikte TSYD'yi güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.