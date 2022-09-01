TSYD'den eğitim semineri

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ve Gündoğdu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘Futbolda değişen oyun kuralları' konulu eğitim semineri, TSYD Nihat Geven Tesisleri Lokali'nde gerçekleşti.

TSYD üyeleri ve spor medya çalışanlarının yanı sıra Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Seyhan Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Mustafa Lavkor, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı İrfan Irmak, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediyesi Spordan sorumlu yönetici Ergin Ulun, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflas, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Hentbol duayenlerinden Kazım Tekin, Adana 1954 FK Genel Kaptanı Burak Erdem katıldı Adana Demirspor altyapı sorumlusu Özgür Zengin ve yardımcıları, Adanaspor altyapı sorumlusu Eyüp Arın ve yardımcıları, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu, İl Hakemler Derneği Başkanı Tülay Tapçı katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, eğitim seminerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TSYD Adana Şubesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Hoşfikirer, “Bu semineri sezon öncesi gerçekleştirecektik. Ancak Futbol Federasyonu'nda yaşanan seçim süreci nedeniyle yapamadık. Tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Semineri İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu ile birlikte gerçekleştiren Gözlemci ve Futbol Federasyonu Hakem Eğitmeni M. Kürşat Uçar, değişen oyun kuralları konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Mevcut kuralların geçen yıl da uygulandığını ve bu yıl sadece o kuralların oyun kuralları kitabına yazıldığını belirten Kürşat Uçar, “Futbolda önce sporcu sağlığı gelir. Kurallar buna göre uygulanır. Yeni futbol sezonunun Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hakemler kuralları uygular. Bu kurallar da futbolun gelişmesi, daha ileriye taşınması için çok önemli” diye konuştu.