TSYD'den İHA muhabirine ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Maraton Basın Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif Ayşenur Bay, haber dalında “Adana'da tarihin içinde maraton koşusu” başlıklı haberiyle ödül kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Maraton Basın Başarı Ödülleri'nde dereceye giren eserler düzenlenen toplantı sonrası belirlendi. TSYD Adana Şubesi'ne kapalı zarf içerisinde gönderilen 23 eser arasından 9 esere ödül verilmesi kararlaştırıldı. Başkanlığını Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü TSYD üyesi Bekir Karakoca'nın yaptığı jüride Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Müdürü Yuşa Davarcı, TSYD yönetim kurulu üyesi Eren Bozkurt, TSYD üyesi Murat Kibritoğlu ile TSYD üyesi Ahmet Kırmızıdal yer aldı. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan anlamlı bir günde gerçekleşen maratonun geniş katılımla gerçekleştiğini ve başarılı bir organizasyonla sonuçlandığını söyledi. Çakın, eserlerin değerlendirmesinde titizlikle çalışan jüri üyelerine emekleri için teşekkür etti.

Ödüle değer görülen isimlere plaketleri ve hediyeleri ileriki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

Ödül alan isimler şu şekilde:

Haber dalı:

Elif Ayşenur Bay (İHA)

Serhat Şanlı (İlkhaber)

Anıl Atar (Demirören Haber Ajansı)

Sayfa düzeni:

Erhan Zereyak (Hürriyet)

Bülent Vezir (Çukurova Press)

Özkan Usneker (Çukurova Barış)

Fotoğraf:

Soner Kan (Akşam)

İbrahim Erikan (Anadolu Ajansı)

Tv görüntü:

Eser Pazarbaşı (Demirören Haber Ajansı)