TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AOSB'de

Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin “Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsana” ihtiyacının olduğunu söyledi.

TUBİTAK'ın Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, AOSB'ye gelişinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.

Başkan Sütcü tarafından bölge hakkında bilgi verilen Prof. Dr. Mandal, ardından AOSB Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konuyu söyleşide, öncelikli olarak kurumun destek politikalarına dikkati çekti.

Prof. Dr. Mandal, “Destek mekanizmalarımızın daha güçlü, hedef odaklı, iş birliğine dayalı ve yüksek katma değer sağlamaya yönelik olacak şekilde çeşitlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bilgi üretelim ve insan kaynağını geliştirelim. Bunun anahtar kelimesi nitelikli bilgi ve nitelikli insan” diyerek, çağrı planlamalarının da bu doğrultuda gerçekleştirileceğini bildirdi.

TÜBİTAK'ın destek programlarından bahsederken, Türkiye'nin inovasyonda sınıf atladığına dikkati çeken Mandal, Türkiye'deki Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon noktasındaki gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra, yeni çağrı planlarından söz etti.

Prof Dr. Mandal, yeni çağrı başlıkları hakkında da bilgi verirken, şöyle devam etti:

“Değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak imalat hattının yeniden düzenlenebilmesini sağlayan‘Esnek ve Akıllı İmalat Teknolojileri', ülkemizde sanayinin dijital dönüşümü için ihtiyaç duyulan otomasyon sistemlerinin yerli geliştirilmesine yönelik ‘İleri Otomasyon Sistemleri', Sanayinin Dijital Dönüşümüne ilişkin imalat hatlarında kullanılmak üzere, insan-makina etkileşimine dayalı, yarı-otonom işbirlikçi ‘İşbirlikçi (Kolaboratif) Robotlar', çeşitli sektörlerde verimlilik artışı sağlayacak, kendi kendine karar ve komut verebilen otonom robotların geliştirilmesine yönelik ‘Otonom Robotlar', eklemeli imalatta kullanılan yenilikçi ham malzemelerin ve çeşitli ham malzemelere uygun yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ‘Eklemeli İmalat Malzemeleri', üç boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme ve diğer eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan üretim ekipmanlarına yönelik ‘Üç Boyutlu Yazıcılar', yerli ve milli ilaç geliştirilmesi amacıyla ‘Yenilikçi/Referans İlaçlar: Yeni Molekül Keşfi', Pazar potansiyeli yüksek, yerli üretimi kalite ve miktar açısından sınırlı olan veya hiç olmayan ürünlerin geliştirilmesine yönelik ‘Yerlileştirilmesi Kritik Tıbbi Ürünler' başlıkları altında çağrı yapacağız.”

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının sağlanmasında önemli aktörlerden biri olan Türkiye'nin 1963'ten beri en köklü kurumlarından birisi olan TÜBİTAK Başkanını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirilerek, verdiği çok değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Söyleşiye; ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Erol Yaşar, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası yöneticileri, sanayiciler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan geniş bir dinleyici grubu katıldı.

Prof. Dr. Mandal, söyleşinin ardından ÇÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na geçerek, (AOSB) Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu işbirliğinde gelişen dünya konjektörüne ayak uyduran, hayal kuran ve hayallerini gerçek hayata yararlı projeler halinde yansıtabilen bir nesil yetişmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdikleri “Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışmasına katılan projeleri inceleyip, proje sahipleri ile tanışarak, sohbet etti.