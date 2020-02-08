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Tufanbeyli Belediyesi depremzedelerini unutmadı

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için yardım tırı gönderdi.

Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için yardım tırı gönderdi.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 24 Ocak'ta Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan ve birçok ilde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için ilçede kampanya başlattıklarını hatırlatarak, "İnsani yardım kampanyasında toplanan yardımları dualar eşliğinde yolluyoruz. Rabbim ülkemizi tüm felaketlerden korusun bir daha yaşatmasın” dedi.


Tufanbeyli belediyesi belediye önünde düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediye meclis üyeleri ve kurum amirlerinin katılımı ile yardım tırı Elazığ'a yolcu edildi. Törende toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu kamyon dualar eşliğinde uğurlanırken Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Kampanyaya katılan, katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Allah herkesin yardımını kabul eylesin ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

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