Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi

Adana'nın kuzey ilçesi olan Tufanbeyli ilçesi kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaraya kavuştu.

İki gündür etkili olan kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Karla birlikte Toprakpınarı mesire alanı ve ilçede kartpostallık manzaralar oluştu.

Tufanbeyli Belediyesi ekipleri karla kapanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.