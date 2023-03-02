Tufanbeyli fasulyesine coğrafi işaret tescili

Adana Kozan Ticaret Odası'nın girişimleriyle Tufanbeyli fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Bölge ekonomisinin markalaşarak değer elde etmesi için Kozan Ticaret Odası'nın girişimleriyle Tufanbeyli fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Daha önce de Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'in destekleri ile Feke Tapan Bıçağı, Kozan Portakalı ve Kuytucak Narı'nın coğrafi işaret tescil belgesi almıştı.

Her ilçenin bir marka sloganı ile yola çıktığını kaydeden Odası Başkanı Mustafa Kandemir, “Feke Tapan Bıçağı, Kozan Portakalı ve Kuytucak Narı'ndan sonra lezzeti tüm ülkemize mal olmuş Tufanbeyli fasulyemizin hak ettiği marka değeri coğrafi işaret belgesi alındı. Tufanbeyli fasulyesi Türkiye markası olmuştur. Tufanbeyli'mize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun"dedi.