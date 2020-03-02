Tufanbeyli, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mevlit okunup, yürüyüş düzenlendi.

Mevlid-i Şerif programı ve yürüyüşe İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personelleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, gazi ve şehit aileleri, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tufanbeyli Ulu Camiinde okunan mevlit sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", “Ya Allah, Bismillah, Allahu ekber” “Vatan sana canım feda” sloganları ile ilçe merkezi Recep Aktürk Meydanından başlayıp Şehitlik anıtına kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından Şehitlik Anıtında toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra şehitler için dualar okundu.