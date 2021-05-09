Tufanbeyli kapılarını eko turizme açıyor

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi Şar Antik Kenti, eşsiz doğa, akarsular ve endemik sümbüllere ev sahipliği yapan Tufanbeyli'de eko turizmi geliştirmek için yatırım yaptıklarını söyledi. Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte Toprakpınarı mesire alanında bungalov evler, yürüyüş parkuru kurduklarını belirten Başkan Ergü, korona virüs salgını ile birlikte dünyada artan eko turizmden ilçenin de hak ettiği payı alması için çalışmaların hızla tamamlandığını kaydetti. Tufanbeyli'nin kışın kar manzaraları, yazın serin ve oksijen dolu doğa ile iç içe bir tatil imkanı sunduğunu kaydeden Ergü, kısıtlamaların bitmesi ile birlikte bungalov evlerde doğa ile baş başa ve tarih ile iç içe doğa sporlarının yapılabileceği, endemik bitki, canlı çeşitliliğini herkesin gözlemleyebileceği bir tatil imkanı sunacaklarını kaydetti.

Çukurova Kalkınma Ajansının destekleri ile 1 milyon ihale bedelli yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ergü, "Tufanbeyli kırsal bir kasaba iken enerji yatırımı ile birlikte ilçemizde kabuğumuzu kırdık ve Adana'ya uzak olmanın zararlarını çekerken bunu artık eko turizm ile avantaja çevirdik. İnsanlar yalnızlığı, doğayı seviyor. 1500 rakımda ağustosta rüzgar eserken kitap okuyan misafirlerimizi bungalov evlerde ağırlayabileceğiz. Burada bungalov evlerde kalmayı herkese tavsiye ediyoruz. Tufanbeyli bakir bir bölge. Hitit ve Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık tarihi alanları, endemik bitkileri, bol oksijen ile ilçemiz doğa tatili imkanı sunuyor" diye konuştu.