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Tufanbeyli Sibirya'ya döndü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.


Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oluyor. Gece eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı insanlar evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Her yerin karla kaplı olduğu ve çatılarda sarkıtların oluştuğu ilçede tipinin de çıkması hayatı olumsuz etkiledi.


Tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı. Bu nedenle mahallelere ulaşım olmazken belediye ekipleri mahallelere ulaşmak için yol açma çalışması başlattı.

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