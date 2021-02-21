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Tufanbeyli Sibirya'ya döndü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü.


Tufanbeyli'de iki gün devam eden ve şehir merkezinde 1 metreye mahallelerde ise 2 metreye yaklaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yollar açılırken, ilçe beyaz bir örtüye büründü.


Kar yağışının bitmesiyle birlikte özellikle geceleri aşırı soğuk ve don yaşanmaya başladı. Gündüz hava sıcaklığı eksi 4 derece olurken gece hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü görüldü. Bu nedenle vatandaşlar ısınmakta güçlük çekerken, bazı akarsuların ise donduğu gözlendi.

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