Tufanbeyli sokakları bayram öncesi yıkandı

Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde cadde ve sokakları belediye fen işleri müdürlüğü tarafından yıkanarak bayram öncesi temizlendi. Belediye Başkanı Remzi Ergü, Bbayram tatilini doğa ve tarih ile iç içe geçirmek isteyenleri İlçeye davet etti.

Tufanbeyli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün talimatları ile cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl yaptı. Ayrıca bayramda mesai yapacak olan çiftçiler için sulama kanalları da belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yayla turizminin gözde merkezi olan Gezbel Yaylası için bayram öncesi karayolları ekipleri ile yerinde inceleme yapan Belediye Başkanı Remzi Ergü, bölgede yol yapım ve düzenlemesi için çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, “ Adana'mızın, Torosların göz bebeği olan Tufanbeyli'mizde bayramda misafirlerimizi ağırlamak için çalışmalarımız sürüyor. Tarihi Şar Antik Kenti ziyaretçilerini ve doğa tutkunlarını bu bayram ilçemizde görmek bizleri de mutlu edecek. İlçemizde Ramazan Bayramı öncesi caddelerimizin temizliği ve çevre düzenlemesi için bir çok alanda hazırlıklarımız yapıldı. Ramazan'ın huzur ve bereketini yaşadığımız bu ayda tüm hemşerilerimize huzur, sağlık dolu bir bayram diliyorum. Bayram tatilinde rotası doğa ve tarih olan herkesi ilçemize bekliyoruz. Oksijeni bol yaylarımızda, Yeşeren doğamız ve Antik Şar Antik kentini gezmeye herkesi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz ve halkımız Toprak Pınarı mesire alanımızda doğa ile iç içe güzel bir tatil yapabilir. Şimdiden güzel bir bayram diliyorum” diye konuştu.