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Tufanbeyli'de camiler dezenfekten edildi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden açılacak olan camilerde dezenfekte işlemi yapıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden açılacak olan camilerde dezenfekte işlemi yapıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi çalışanları, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak olan camilerinde dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Tufanbeyli ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, dezenfektan çalışmalarına yardım etti.


Tufanbeyli ilçesindeki namaz kılınacak cami ve bahçelerinde dezenfektan işlemi yapılırken, güreş sahasında kılınacak cuma namazı öncesi sosyal mesafe kurallarına uyulması için sprey boya ile namaza durulacak yerleri belirledi.

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