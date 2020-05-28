Tufanbeyli'de cuma namazı hazırlıkları

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde küresel salgın korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve 29 Mayıs cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden kılınacak cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.

İlçede uzun bir aradan sonra kılınacak olan cuma namazı için belediye güreş ve tören alanında cuma namazı kılınacak. Tufanbeyli Belediyesi ekipleri de alanda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, temizlik, dezenfekte ve alan düzenleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazının uzun bir aradan sonra eda edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ergü, "Lütfen sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. İlçemizde kaymakamlığımız, müftülüğümüz ile yapılan istişare sonrası belediye güreş ve tören alanında cuma namazını eda edeceğiz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu ile ibadetimizi gerçekleştireceğiz” dedi.