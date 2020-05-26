Tufanbeyli'de fasulye soğuktan kurudu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, binlerce dönümlük fasulye fidesi aşırı soğuktan kurudu.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Tufanbeyli'de fasulye ekili alanlara büyük zarar verdi. Fasulye yetiştiriciliğinin en önemli merkezi olan ilçede yeni çıkmaya başlayan fideler, soğuktan kurudu.

Bu yıl ilçede bulunan sulak arazilerin 3 bin 500 dekarında fasulye ekili olması nedeniyle üreticiler, büyük zarar gördüklerini belirtti.