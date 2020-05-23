İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tufanbeyli'de feci kaza

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sabah saatlerinde başka bir çiftçi tarafından fark edilen kazada genç kurtarılamadı.


Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Gala mevkisinde yaşandı. 50 ZA 200 plakalı özel otomobili ile tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki İsmail Atan, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü Atan'ın aracı, sabaha karşı tarlasını sulamaya giden bir başka çiftçi tarafından bulundu. Çiftçinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen İsmail Atan'ı kurtaramadı. Gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polislik sınavını kazanan ve önümüzdeki günlerde kayda gideceği öğrenilen gencin yakınları üzüntüye boğuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.