Tufanbeyli'de feci kaza

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece dışarı çıkan 25 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sabah saatlerinde bir çiftçi tarafından fark edilen kazada genç kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Gala mevkiinde yaşandı. 50 ZA 200 plakalı özel otomobili dışarı çıkan 25 yaşındaki İsmail Atan, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü Atan'ın aracı, sabaha karşı tarlasını sulamaya giden bir başka çiftçi tarafından bulundu. Çiftçinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen İsmail Atan'ı kurtaramadı. Gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polislik sınavını kazanan ve önümüzdeki günlerde kayda gideceği öğrenilen gencin yakınları üzüntüye boğuldu.