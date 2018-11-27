Tufanbeyli'de hayvan dolandırıcılığı iddiası

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 yıllık hayvan tüccarlığı yapan bir kişi, üç kişilik bir grup tarafından hayvanlarının alınarak dolandırıldığı gerekçesiyle Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Polatpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve 50 yıldır hayvan tüccarlığı yapan Hüseyin Arık (68) adlı vatandaş köylerine gelen üç kişinin kendisinden yaklaşık 46 bin Türk Lirası değerinde 8 adet büyükbaş hayvanını satın aldıklarını ve bu paranın 6 bin lirasını peşin verdiklerini ancak 40 bin Türk Lirasını alamadığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Hayvanlarını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden ve şikayette bulunan Hüseyin Arık, “50 yıllık hayvan tüccarıyım. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Ben hayvan satıyordum. Bunlarda sormuşlar geldiler. Hayvan var mı dediler bende var dedim. Pazarlık ettik peşin dediler. Günlerden pazardı. Bir yere telefon ettiler bana para çıkarın diye, ayın 25'i. Telefon ettiği kişi de bugün pazar para yatıramayız dedi. Adamlar ile iki arabaya malları yükledik. İki kamyonete dörder beşer hayvanları yükledik. Bana biz Göksun'un Değirmendere Köyündeniz dediler. Değirmendere Köyü'nü araştırdık böyle bir şahıs yok dediler. Hemen nüfusa gittim soruşturdum orada bir tanesinin kimlik numarası Kozan'a bağlı Ilıca Mahallesi'nden çıktı. Daha sonra bunları telefonla aradım telefona çıktılar. Biz sana para ödeyemeyiz dediler. Muhtarlara sorduk muhtarlarda bu adamlar sahtekar ödemezler dediler bize. Haklarında şikayetçi oldum. Bu olaydan dolayı mağdur oldum. Ailemle huzursuzum evden kaçtım. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.