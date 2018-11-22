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Tufanbeyli'de içme suyu hattı yenileme çalışmaları

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’ndeki içme suyu hattını yeniliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki içme suyu hattını yeniliyor.


ASKİ ekipleri, 7 kilometrelik içme suyu hat yenileme çalışmasında sona gelindi. Yaklaşık 1 ay önce çalışmaya başlayan ekipler, 1 hafta içerisinde projeyi tamamlamayı hedefliyor.


Projede 63, 75, 90 ve 110 mm çaplarında sağlıklı ve dayanıklı içme suyu boruları kullanan ASKİ, vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı su içmesini sağlıyor.


Mahallelerine yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Tufanbeyli Ortaköy Mahallesi Muhtarı Yakup Işık, ''Sadece bu projeyle ilgili değil, 2014 yılından bu yana yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hüseyin Sözlü başkanımdan Allah razı olsun. Onun sayesinde mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı ve temiz su içebilecek” dedi.

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