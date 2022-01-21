İhlas Haber Ajansı

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Tufanbeyli'de kardan sonra dondurucu soğuk başladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışından sonra hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düşünce her şey dondu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışından sonra hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düşünce her şey dondu.


Tufanbeyli'de kar yağışının ardından aşırı soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü. Soğuk havada çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sokak köpekleri de kulübelerine sığınarak soğuk havadan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar aşırı soğuktan dolayı zor günler geçirdiklerini, her şeyin buz tuttuğunu söyledi.

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