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Tufanbeyli'de karla mücadele

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yolda kalan sürücülere zor anlar yaşattı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yolda kalan sürücülere zor anlar yaşattı.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin merkez ve kırsal mahallerini yerinde incelemek için sahada bulunurken kar küreme ekipleri kapanan köy yolları için çalışma başlattı. Tufanbeyli'de karla mücadele çalışmaları ve manzara ise havadan drone ile görüntülendi.


Belediye Başkanı Remzi Ergü, Bozgüney Mahallesi girişinde yolda kalan bir tır sürücüsüne alana giderek yardımcı oldu.


İlçede yaşanan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler de oluştururken ilçe genelinde karla mücadele sürüyor.


Tarihi Antik Şar Kenti ve Toprakpınarı mesire alanı yoğun kar yağışının ardından oluşan manzara ile ilçe sakinlerini kendine hayran bırakıyor.

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