Tufanbeyli'de mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında İstiklal Mahalle takımı şampiyon olurken dereceye giren ilk 3 mahalle takımı çocuklara ve kardeşlerine yeni park alanı kazandırdı.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından 25 Temmuz'da mahalleler arası futbol turnuvası başlatıldı. Turnuvanın sonunda İstiklal Mahalle takımı şampiyon olurken Yamanlı Mahalle takımı ikinci, Şar Mahalle takımı üçüncü, Pekmezli Mahalle takımı ise dördüncü oldu.

Şampiyon İstiklal Mahallesi takımı, kupasını Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün elinden aldı.

Derece yapan takımların mahallerine park yapılacak

Tufanbeyli'de 1 ay boyunca mahalle takımlarının kıyasıya mücadele ettiğini aktaran Ergü, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımızın oyuncularına, Tufanbeyli Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına, mahalle muhtarlarımıza, hakemlere, katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlk üçe giren takımlarımızın mahallelerine çocuk parkı yapımına başlıyoruz. Böylece bu turnuvada ağabeyleri çocuklar için ter dökmüş oldular" dedi.