Tufanbeyli'de maske ve eldiven için atık kutusu

Adana'nın korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde, maske ve eldiven gibi tıbbı atıklar için çöp kutuları yerleştirildi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, salgın döneminde denetim ve vatandaşa hizmet konusunda belediye ekipleriyle

seferber olduklarını belirterek, tek kullanımlık eldiven ve maskeler için tıbbi atık çöp kovalarını da merkezi yerlere yerleştirdiklerini söyledi.

İlçede virüsün yayılmamasını engellemek ve Tufanbeyli'nin sağlıklı günlerine geri dönmesi için özveriyle çalıştıklarını ifade eden

Başkan Ergü, "İlçemizde resmi kurumlara, cadde boylarına, şehrin işlek meydanlarına tıbbi atık kovaları yerleştirdik. Ayrı bir ekip tarafından toplanarak usulüne göre imha edilecek. Bu bertaraf kutularını kullanma konusunda lütfen hassasiyet göstererek, Maske ve eldiven atıklarınızı bu özel kovalara bırakmanızı önemle rica ediyoruz” dedi.