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Tufanbeyli'de öğrenciler kızak üretiyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kaymakamlığının destekleri ile meslek lisesi öğrencileri kızak üretiyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kaymakamlığının destekleri ile meslek lisesi öğrencileri kızak üretiyor.


Tufanbeyli Kaymakam Abdullah Sarı'nın koordine ve teşvikleriyle, milli eğitim müdürlüğünce uygulamaya geçen Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kızak üretmeye başladı. Kışın metrelerce karla kaplanan ilçede büyük küçük demeden kızaklarla kar keyfi yaşayacak.


Kaymakam Sarı kızak üreten öğrencilerin çalışmalarını yerinde incelerken, “Amacımız, okullarımızı topluma daha faydalı eğitim kurumlarına dönüştürmektir. Kızaklar ise öğrencilerimize ücretsiz dağıtılacak” dedi.

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