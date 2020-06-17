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Tufanbeyli'de okullar dezenfekte edildi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesi Tufanbeyli Belediyesi ilçede 9 okulda 10 kişilik dezenfekte ekibi ile birlikte sınava girilecek okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede 286 öğrencinin sınava gireceğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz, sınava girecek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınav geçirmeleri için insan sağlığına zarar vermeyen dezenfekte ilaçları ile sınıfların, okullarının tüm kullanım alanlarını özenle dezenfekte etti. Ayrıca ilçede kullanım alanı yoğun olan alanlarda dezenfekte çalışması yapılmaya devam ediyor. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

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