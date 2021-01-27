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Tufanbeyli'de sokak hayvanları için kulübe üretiliyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, çetin geçen kış şartlarında sokak hayvanlarını korumak için kulübe üretiliyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çetin geçen kış şartlarında sokak hayvanlarını korumak için kulübe üretiliyor.


Kaymakam Ömer Sevgili, ilçede yaşayan sokak hayvanları için kulübe üretimine başladıklarını belirterek, "İlk etapta 60 kulübe yaptık. Sokakta kalan can dostlarımız için yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. İlçenin muhtelif yerlerine kulübelerimizi yerleştiriyoruz ve onların kışın zorlu şartlarından korunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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