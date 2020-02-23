Tufanbeyli'de sokak hayvanları için seferberlik

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı yaşaması için seferberlik başlatıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliğine uygun olarak Enerjisa Tufanbeyli Termik Santrali Yönetimi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile imzaladıkları protokolle 'Sokak Hayvanlarını Aşılama ve Kısırlaştırma Projesi'ni başlattıklarını belirterek, veterinerler eşliğinde sokakta başıboş olarak dolaşan köpekleri toplamaya başladıklarını söyledi.

Sokakta yaşayan hayvanların kuduz ve karma aşılamalarının yanı sıra antiparazit uygulamalarının yapılacağını belirten Başkan Ergü, işlemlerin ardından köpeklerin doğal ortamlarına bırakılacağını vurguladı.

Projeyle ilçede ilerleyen yıllarda ciddi bir popülasyon azalmasının hedeflendiğini dile getiren Ergü, "Tufanbeyli Belediyesince ilk defa başlatılan bu uygulama sokak hayvanları ve aynı zamanda halkın sağlığı için çok önemli. Ayrıca bu projede bize destek veren Enerjisa ve Haytap'a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.