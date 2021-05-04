Tufanbeyli'de sokak hayvanlarına barınak ve kısırlaştırma merkezi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, sokak hayvanları için özel barınak ve kısırlaştırma merkezi oluşturdu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, özellikle kış aylarında yavrulayan köpeklerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve zorlu hava şartlarından kendilerini korumaları için Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Enerjisa ile birlikte ahşap barınaklar yaptıklarını ayrıca kısırlaştırma merkezi kurduklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak ve kuduz aşısı yapılarak 10 gün süren misafirlikleri ile doğal ortamlarında bulunacağını kaydeden Başkan Ergü, "Tufanbeyli ilçesinde burada daha önce köpeklerimiz ile ilgili Enerjisa destekleri ile ahşap barınaklar yaptık. Burada sokak hayvanlarımızın popülasyonlarını azaltmak için kısırlaştırma faaliyetleri oluşturduk. Bu arada seyyar bir konteynır oluşturduk. Büyükşehirden veteriner desteği alarak burada sokak hayvanlarımızın ilçemizde sağlıklı yaşayabilmesi için kısırlaştırma çalışması ile onların daha sağlıklı doğal ortamlarında yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bir hayvansever olarak ilçede sokak hayvanlarının daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarını istediğini belirterek, "Onların sıkıntıları ile dertlenen biriyim. Ama burada barınak var hissi ile ilçemize sokak hayvanları bırakılıyor. Burada yavru sokak hayvanlarımız var. Kaymakamlık ve belediyemize müracaat ederek bu canlarımızı sahiplenebilirler" diye konuştu.