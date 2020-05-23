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Tufanbeyli'de sokaklar bayram öncesi köpüklü suyla temizlendi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin sokak ve caddelerini köpüklü suyla temizletti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin sokak ve caddelerini köpüklü suyla temizletti.


Tufanbeyli Belediyesi, bayram arifesi ilçedeki cadde ve sokakları köpüklü sularla temizledi. Başkan Remzi Ergü, "Sadece evlerde değil ilçemizin cadde ve sokaklarında da bayram temizliği yaptık" dedi. Temiz bir ilçede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

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