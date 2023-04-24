Tufanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tufanbeyli ilçesine bağlı Akpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Durnagöl,'ün kullandığı ve Akpınar Mahallesi yönünden Tufanbeyli yönüne doğru giden otomobil ile İsmail Çür'ün kullandığı Akpınar Mahallesi yönüne doğru giden otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yoldan savruldu. Bu sırada iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ancak Erhan Durnagöl'ün öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri 4 kişinin de yaraladığını belirleyip ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.