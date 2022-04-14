İhlas Haber Ajansı

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Tufanbeyli'de üniversite öğrencileri Başkan Ergü ile iftarlarını açtı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Remzi Ergü ile iftar açtı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Remzi Ergü ile iftar açtı.


Okul binasında düzenlenen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Ergü, “Farklı memleketlerden ilçemize gelen üniversite gençliğimiz ile bir araya geldik. Birlikte hem iftar açıp hem de ilçemizle ilgili sohbet ederek gençlerin taleplerini dinledik. Üniversite yönetimimize ve gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

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