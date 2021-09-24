İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tufanbeyli'de üniversite öğrencilerine ücretsiz konaklama

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulunu kazanan öğrencilere ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulunu kazanan öğrencilere ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için belediye olarak öğrencilere tam destek verdiklerini söyledi. Ergü, "2015 yılında kurduğumuz Tufanbeyli Belediye misafirhanesinde kız ve erkek yükseköğrenim öğrencilerimize 6 yıldır ücretsiz konaklama hizmeti vermekteyiz. İlçemize gelecek öğrencilerimize ücretsiz konaklama hizmeti ve sabah kahvaltısı vermeye devam edeceğiz. Tufanbeyli'de öğrencilerimiz emin ellerde” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.