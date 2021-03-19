Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı

Fidan dağıtımı programına Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, Tufanbeyli Tarım Kredi Müdürü Ekrem Keçe, Enerjisa Kıdemli İdari ve Sosyal İşler Müdürü Servet Sarısoy, Enerjisa İdari ve Sosyal İşler Uzmanı Ahmet Sargın ve üreticiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, dağıtılan ceviz fidanının çeşidi, hasat tarihi, ürünün ekonomik değeri, ne şekilde dikileceği ile ilgili önemli teknik hususlar hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, “Bu proje ile ilçede yaşayan çiftçilerimiz meyve yetiştiriciliğine teşvik edilerek gerek hane gerekse de bölge ekonomisine girdi sağlanarak kırsal kalkınma ve dolaylı olarak istihdam sağlanacaktır. En önemlisi de ekilmeyen tarım arazilerini ekonomiye kazandırmış olacağız. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.