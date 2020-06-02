İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, esrar satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Adana'dan Tufanbeyli'ye 40 gram kubar esrar getiren V.D., U.Ş. isimli şahıslar ile esrarı Tufanbeyli'de almak üzere buluşan A.Ş.Ö, S.K. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde bulunan 40 gram kubar esrar ile 5 bin 140 liraya el konuldu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.