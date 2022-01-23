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Tufanbeyli'de vaşak donarak öldü

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir vaşak donarak öldü.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir vaşak donarak öldü.


İlçeye bağlı Evci Mahallesi'nde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Evci Mahallesi'nde Köksal Kuş isimli vatandaş, arazisinde donarak ölmüş vaşak buldu. Mahallede kar kalınlığının 1 metre olduğunu ve vaşağın soğuktan donarak öldüğünü belirten Kuş, uzun yıllardır böyle soğuk hava görülmediğini söyledi.


Vaşak, kedigiller (Felidae) familyasından Lynx cinsini oluşturan orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinin ortak adı olarak biliniyor ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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