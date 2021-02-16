Tufanbeyli'de yüz yüze eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Abdullah Sarı, ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, tüm sınıflarda uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışından dolayı ilçe merkezi ile köylerde yüz yüze eğitime ve destekleme ve yetiştirme kurslarımıza 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm sınıflarda uzaktan eğitim devam edecektir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır” denildi.