Tufanbeyli'den Türkiye ikincisi çıktı

İlkokullar arasında yapılan "Ufka Yolculuk" yarışmasında, Tufanbeyli Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Süleyman Sezgin Türkiye ikincisi oldu.

Ufka Yolculuk Yarışmasına katılan öğrenciler iki aşamada eleme usulüyle belirlendi. Tufanbeyli genelinde çevrimiçi teste tabi tutulan öğrenciler yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Sonrasında ise Türkiye geneli 75 bin ilkokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, 75 sorunun tamamını yapan doğru yapan Süleyman Sezgin, kendisi gibi 75 soruyu doğru yapan öğrenciden bir yaş büyük olduğu için ikinci olarak belirlendi.

Ufka Yolculuk yarışmasının bu yılki konusu ise evrensel bir değer olan “Güzel Ahlak” konusu oldu.

Sınıf Öğretmeni Cennet Erçik, Süleyman Sezgin'in başarılı bir öğrenci olduğunu, ilçe genelinde yapılan denemelerde de birincilikleri olduğu söyledi.

Yarışma, Türkçe ve Arapça dillerinde yapılarak her kategori kendi içerisinde ödüllendirildi.