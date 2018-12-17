İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tufanbeylili gençler muay thai öğreniyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine yapılan spor kompleksi sayesinde gençler muay thai ve kick boks öğreniyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine yapılan spor kompleksi sayesinde gençler muay thai ve kick boks öğreniyor.


Tufanbeyli Kaymakamlığı ve belediyesinin çabalarıyla Adana'ya 190 kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine spor kompleksi yapıldı. Kompleks sayesinde spor tutkunu gençler muay thai ve kick boks öğrenme şansı buldu.


Genç kızlarında katıldığı kurslarda gençler boş zamanlarında hem yeteneklerini geliştirip iyi bir sporcu olma yolunda ilerlerken hem de spor yaparak sağlıklı kalmayı başarıyor.


İlçedeki beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilen spor eğitimlerinden memnun kalan gençler boş zamanlarının kalmadığını, kötü alışkanlıklar edinme yerine spor yaparak yeteneklerini geliştirdiklerini gelecekte iyi bir sporcu olup Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.