Tufanbeyli'ye 60 bin dekar arazi modern yöntemle sulanacak

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 60 bin dekar tarım arazisinin kapalı sulama sistemine kavuşması için ilk adım atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin talimatları ile görevlendirilen bir ekip, fasulyesi başta olmak üzere nohut, barbunyasıyla ünlü Tufanbeyli'de "Sarız Çayı, Şar ve İstiklal Mahallesi Cazibeli Kapalı Sulama Sistem” projesi için etüt çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, "Projeyle ilgili teknik ve fiziki konularda istişarede bulunarak yerinde incelemeler yapıldı. Başta Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye için büyük önem arz eden projeye destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.