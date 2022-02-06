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Tufanbeyli'ye yeni nesil ambulans

Sağlık Bakanlığınca Adana’nın Tufanbeyli ilçesine iki ambulans gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca Adana'nın Tufanbeyli ilçesine iki ambulans gönderildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsis edilen tam donanımlı 4x4 yeni nesil ambulans ile


zorlu kış şartlarında zaman zaman karda mahsur kalan hastalara yetişilmesi için paletli ambulans göreve başladı.


Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, yeni ambulansın hastanelerine ve Tufanbeyli halkına hayırlı olmasını diledi.


Ambulansların hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törene AK İlçe Başkanı Kenan Birgin, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı M. Kürşad Güçlü, Tufanbeyli Devlet Hastanesi Müdürü Samet Çadırcı, Tufanbeyli 1 No”lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sorumlusu Duran Çakmak ve sağlık çalışanları katıldı.

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