İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜGVA 5 Ocak İller Arası Karete Şampiyonası yaklaşık 4000 sporcunun katılımıyla başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği’nin organize ettiği ikinci kez düzenlenen geleneksel 5 Ocak Karate Kurtuluş Kupası etkinliklerinin yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği'nin organize ettiği ikinci kez düzenlenen geleneksel 5 Ocak Karate Kurtuluş Kupası etkinliklerinin yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile başladı.


Etkinliğin açılış seremonisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah doğru katıldı. Vali Demirtaş, minik sporculara başarı temennisinde bulundu ve Türk sporuna katkılarından dolayı TÜGVA'yı kutladı.


ccTürkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4000 civarında sporcunun katılımı ile 11-13 Ocak tarihleri arasında 3 gün sürecek olan organizasyon, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyona için spor salonu dışında etkinlik alanı kuruldu.


Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Emrah Sancar, “TÜGVA Adana ailesi olarak değişen ve gelişen dünyanın dinamik enerjik ve aksiyoner gençlerin omuzlarında mamur edileceğinin bilincindeyiz. Spordan kültüre, sanattan bilime, teknolojiden eğitime her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Ortaokuldan, liseye, üniversiteden, iş dünyasına, bütün gençliği kucaklamak; üreten, proje geliştiren, fikirler oluşturan her kardeşimize bir fırsat sunmak ve dahi geleceğin şuurlu neslini yetiştirmek gayesiyle bu tür organizasyonları canı yürekten destekliyor ve sayısını artırmak adına gayret sarf ediyoruz” dedi.


Seremoninin ardından minik sporcular müsabakalarına çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.