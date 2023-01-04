Tümay: "5 Ocak bizlere bırakılan mirası ve sorumluluğu hatırlama günüdür"

Dr. Mehmet Tümay, 5 Ocak Adana'nın kurtuluşunun sadece kutlamalarla geçirilecek bir gün olmadığını belirterek, “Bizlere bırakılan büyük mirası ve sorumluluğu hatırlama günüdür" dedi.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluş'unun 101. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yürekli, hazırladıkları 101. Yıl Etkinlikleri hakkında Tümay'a bilgi verdi.

Yürekli, Adana'nın Kurtuluş'unun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde geçen yıl “5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeseli, Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına “Milli Mücadele Seçkisi" adlı kitap ile '100 yıl önce, 100 Yıl sonra Adanalının Bayrak Sevdası' temalı fotoğraf sergisi hazırladıklarını hatırlatarak, “Bu yıl da, Adana'nın Kurtuluş'unun 101. Yılı kutlamalarında, “5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeseli, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü talimatı ile tüm Adana MEB okullarımızda kutlama programlarında izletilecek” dedi.

Rektör Tümay da 5 Ocak Adana'nın kurtuluşunun sadece kutlamalarla geçirilecek bir gün olmadığını hatırlatarak, “Bizlere bırakılan büyük mirası ve sorumluluğu hatırlama günüdür. Aradan geçen 100 yılık süreçte yaşanmış olan kahramanlıklar, zorluklar, esaretler, mücadeleler, yokluklar ve daha fazlası günümüzde yeniden gözden geçirilmelidir. 101. yılını kutladığımız 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı'nda millî mücadelenin tarihçesini ortaya çıkarmak Türkiye Cumhuriyeti ve Adana için önemli bir kültürel hizmettir. Bu eserin Çukurova bölgesinin kültürel gelişimine katkı sunmasını ve yeni çalışmalara zemin hazırlamasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mehmet Yürekli, Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına; “Milli Mücadele Seçkisi" adlı kitabı Rektör Tümay'a kitabı takdim ederek, Adana'nın Kurtuluş'unun 101. Yılında hazırladıkları programa davet etti.