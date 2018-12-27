Tümer'den BOTAŞ yöneticilerin çağrı: "Adana'nın evladını geri verin"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol Spor Kulübü'nün karşılaşmasını izleyen 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, BOTAŞSpor'u Ankara'ya taşıyanlara tepki gösterirken, "Adana'nın evladını geri verin" dedi.

Tümer, yaptığı açıklamada, ‘Adana derbisi' olması gereken bir maçta BOTAŞ'ın Ankara takımı olarak Adana'ya deplasmana gelmesinin kent adına üzüntü verici olduğunu belirtti.

BOTAŞ çalışanlarının tamamen amatörce spor yapma ihtiyaçlarından dolayı 1984 yılında Adana'da; Yener Aydın, Erdoğan Ocaklı, Rıza Neptün, Teoman Alta, Mustafa Mutlu, İrfan Çelener, Hasan Gençoğlu ve Adil Ünal'ın büyük fedakarlıklarla kurduğu BOTAŞSpor'un Ankara'ya taşınmasının Adanalılara yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen Tümer, “Adana'da faaliyet alanı bulunan BOTAŞ'ın basketbol takımını Ankara'ya taşıyan Başkan Kerim Taşkıran, takımın Adana'dan taşınma masraflarını, gerekçelerini, kulübün Ankara'daki bütçesini, Adana'daki altyapının son durumunu kamuoyuna açıklamak durumundadır” dedi.

Taşınma kararının sadece genel kurul sonrası alındığını ifade etmekle yetinen Taşkıran'ın BOTAŞ'ın sadece as takımının Ankara'ya taşınacağını, altyapının Adana'da kalacağını belirtmesine rağmen kulübün Ankara ve İstanbul'daki spor okulunda basketbol eğitimi vermesinin yanı sıra yine İstanbul'da bir de voleybol okulunda hizmet sunduğunu söyledi.

Spor ahlakına yakışmadı

Taşkıran'ın Adana'daki sporcu çocukların ve ailelerin müsterih olmasına yönelik açıklamasını da hatırlatan ve kimsenin mağdur olmayacağını ifade ettiğini söyleyen Tümer, “BOTAŞSpor'un internet sitesindeki ‘Hakkında' bölümünde ‘BOTAŞ ruhunu ve prensiplerini basketbolla birleştirerek yetenekli ve spor ahlakı olan bireyler yetiştirmektir' ibaresi yer alıyor ancak Başkan Taşkıran, Adana'daki minik ve genç basketbolcuları, ailelerini mağdur ederek BOTAŞ ruhuna ve spor ahlakına uygun davranmamıştır” diye konuştu.

Türk sporuna birçok yönetici, antrenör ve sporcu yetiştiren BOTAŞ Spor'un sonraki dönemlerde önemli bir gelişme göstererek ilerleyen yıllarda basketbola yaptığı yatırımların meyvesini de topladığını, 2000-2001 sezonunda tüm rakiplerini geride bırakarak Lig Şampiyonluğunu kazanan kırmızı-beyazlı ekibin, bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını müzesine götürmeyi başardığını dile getiren Tümer, şunları söyledi:

“Kulübün resmi sitesinde de belirtildiği gibi BOTAŞ Spor, 2002-2003 sezonunda ise Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu unvanlarını elde ederek altın yılını yaşamıştır. Türkiye'yi Avrupa'da uzun yıllar temsil eden BOTAŞ Spor, edindiği tecrübe ile 2000 yılında 132 takımın katıldığı Ronchetti Kupası'nda çeyrek finale yükselerek bir sonraki sezon ise kupada finale adını yazdıran ilk Türk Takımı olma başarısı göstermiştir. 2004 yılından itibaren özellikle alt yapıda yetiştirdiği oyuncularına daha çok şans tanıyan BOTAŞ Spor, genç ve yeni sporcuları ülke basketboluna kazandırmıştır. Diğer taraftan milli takıma koç ve sayısız oyuncu ile beraber Türkiye Basketbol Federasyonu'na da yönetici kazandırmıştır. 2000-2012 dönemlerinde gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da birçok başarıya imza atan BOTAŞ, 2011-2012 sezonunda Avrupa Kupası mücadelelerinde ilk 4 takım arasına girmeyi başarmıştır. Tüm bunları Adana'nın imkanları, Adanalıların sahiplenmesi, BOTAŞ çalışanlarının özverisi ve Adana basınının, spor camiasının destekleriyle yapmıştır. Yine kulübün internet sitesinde BOTAŞSpor'un daha çok büyümesi hem yerel hem uluslararası arenalarda daha büyük başarılara ulaşabilmesi amacıyla merkezinin Ankara'ya taşındığının ifade edilmesi çok komik bir söylemdir.”

BOTAŞ'ın Adana'da değer olduğunu, Adanalı kadınların yapı olarak basketbola çok yatkın olduğunu, bunun da BOTAŞ ile değer kazandığını dile getiren Tümer, “Adana'nın basketbol geleceğine ipotek koyanları, altyapıdaki sporcuları ve ailelerini mağdur edenleri vicdanlarına havale ediyor ve kararlarını bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.