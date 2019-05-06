Tüp bebek aileleri buluştu

Acıbadem Adana Hastanesi'nde tüp bebek tedavisi görerek çocuk sahibi olan aileler hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan aileler ve minikleri kapıda Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Volkan Noyan karşıladı. Prof. Dr. Volkan Noyan etkinliğe katılan çocuklarla tek tek ilgilenirken aileler de sohbet etme ve merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu.

Prof. Dr. Volkan Noyan etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüzde tüp bebek tedavisinde birçok yeni yöntemin geliştiğini ve yüz güldürücü sonuçlar almanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Bunun en güzel örneklerini bu toplantıda beraber yaşıyoruz. Bu kadar minik çocuk arasında olmak gerçekten çok keyif verici. Buraya kadar gelerek mutluluklarını bizlerle paylaşan ailelerimize de teşekkür ederiz” dedi.

Çocuklar palyaçoyla eğlenirken Prof. Dr. Volkan Noyan ve aileler de pasta keserek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.