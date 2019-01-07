Turanbayburt: "Adana'da trafik keşmekeşi yaşanıyor"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Adana'nın kent içi trafik ve ulaşım sorununun her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, seçim sürecinde ulaşım sorununun tartışılmasını istedi.

Turanbayburt, yaptığı açıklamada, hızlı ve çarpık gelişen bir şehir olan Adana'nın kentleşme sürecini sancılı yaşadığını ifade ederek “Bunun sonucu olarak çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır ki bunların başta gelenlerinden biri kent içi trafik ve ulaşım sorunudur” dedi.

En can alıcı noktanın geçmişten gelen plansızlığın da etkisiyle, sorunların çözümünün çevre düzeni planı, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde oluşturulan Adana Ulaşım Ana Planı çerçevesinde yapılmaması olduğuna dikkat çeken Turanbayburt, “Sorunlar üzerine köklü çözümlerle gidilmeyip acil eylem planıyla hareket edildiği müddetçe köprü, alt üst geçit, kavşak düzenlemeleri bir fayda sağlamayacaktır. Köprü, üst geçit, kavşak düzenlemesi yapılmamalı demiyoruz; vurgulamak istediğimiz ulaşım planı dahilinde, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri değerlendirerek, toplu taşımayı teşvik eden çözümler çerçevesinde, bütünlükçü bir anlayışla yapılmasıdır. Ayrıca aceleyle karar verilen estetik yoksunu çalışmalar kent kimliğimize zarar vermektedir. Örneğin, kimi üst geçit çalışmalarında estetik kaygı gözetilmediği düşüncesindeyiz” diye konuştu.

"Yayalar kaldırımda yürüyemiyor"

Adana'da özellikle merkezde ve araç yoğunluğunun yöneldiği pek çok bölgede trafik keşmekeşi yaşandığını dile getiren Turanbayburt, şunları söyledi:

“Durum öyle bir hal almıştır ki trafik kurallarına uymayanlar azımsanmayacak sayıdadır. Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlar ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Kaldırımların araç ve esnaf malzemeleri tarafından işgal edildiğinden, yayalar kaldırımda yürüyememekte, yollarda arabaların arasında yürümeye çalışmaktadır. Özellikle yağmurlu günlerde trafik sorunu daha da katlanmakta; geçtiğimiz günlerde olduğu gibi, alt geçitler, Adana Otogarı ve birçok işyeri sular altında kalmaktadır. Bu problemler herkesçe bilinmektedir. Beklentimiz, yerel yöneticilerin, UKOME, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün konunun üzerine ciddiyetle eğilmesi ve Adanalılara daha yaşanır bir kent trafiği sunmak için çalışma yürütmesidir. Bunu sağlamak bu ilgili kurumların sorumluluğu altındadır zaten."

Hafif Raylı Taşıma Sitemi (HRTS) ile ilgili sorunların da kamuoyunda sıklıkla yer bulduğunu hatırlatan Turanbayburt, "Sorunları dile getiren çok sayıda kurum ve kuruluş vardır, ancak ciddi bir çalışmaya şahit olamıyoruz. İşlevsiz, maddi kayıplar oluşturan HRTS hattı, yeni güzergahla rantabl hale getirilmelidir. Diğer toplu taşım araçlarının güzergahı, HRTS'ye entegre edilerek yeniden düzenlenmeli, kent trafiğinin yükü hafifletilmelidir. Vurgulamak isteriz ki kent insanlar içindir. Araçlar için değil" şeklinde konuştu.