Türbelerde bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesinde parklarda bakım çalışmasını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, düzenli bakım çalışması yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ağca Baba, Hasan Esed Bağdadi ve Çomak Dede türbelerinde temizlik ve çevre bakım çalışması yapıldığı belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "On bir ayın sultanı Ramazan ayını büyük bir coşku ve heyecanla yaşıyoruz. Ramazan bayramı arifesinde, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterilen türbelerimizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yıl boyunca yapılan çalışmaların yanı sıra genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.